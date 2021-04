Bollettino Covid di martedì 20 aprile: 390 morti e 12.074 nuovi positivi. Calano ancora i ricoverati

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 20 aprile del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 12.074 su 294.045 tamponi (ieri erano stati 8.864 su 146.728 tamponi). 390 i morti di oggi (ieri erano stati 316). Con 22.453 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 482.715, 10.774 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 11.122 unità.

Leggi anche > Estate 2021, come andremo in spiaggia. Ecco le regole per lettini, mascherine e sport

Il tasso di positività è oggi del 4,1% (ieri era stato del 6,04%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 117.633. Dei 390 morti di oggi 67 vengono dalla Lombardia, 52 dalla Campania, 34 dal Lazio e 31 dal Piemonte. La regione più colpita oggi è la Campania con 1.750 nuovi positivi, seguita da Lombardia (1.670), Puglia (1.180) e Sicilia (1.148), uniche quattro regioni oltre i mille casi.

Covid Italia, il riepilogo della settimana

Ecco i dati di questa settimana (lunedì-martedì) e il confronto con quelli di sette giorni fa: tra ieri e oggi i nuovi positivi sono 20.938 (martedì scorso erano 23.236, due settimane fa 18.447), mentre i morti sono 706 (834 martedì scorso, 717 due settimane fa). Quanto ai tamponi, tra lunedì e oggi il totale è di 440.773, a fronte dei 495.625 di una settimana fa e dei 215.757 test di due settimane fa.

Covid in Italia, il bollettino del 20 aprile

(clicca per visualizzare il pdf)



Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 3.891.063, di cui 117.633 morti e 3.290.715 dimessi e guariti, 22.453 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 482.715, ieri erano 493.489, un calo di 10.774 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 294.045 (ieri erano stati 146.728). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 55.535.217, mentre il totale delle persone testate è di 24.691.595.

Del totale dei positivi sono 456.309 quelli in isolamento domiciliare (-10.194), 23.255 ricoverati con sintomi (-487) mentre i malati in terapia intensiva sono 3.151 (-93) di cui 675 in Lombardia (-33), 353 nel Lazio (-17), 291 in Emilia Romagna (-5), 281 in Piemonte (-2), 269 in Toscana (-4) e 260 in Puglia (dato invariato). Gli ingressi in terapia intensiva sono oggi 182 (+41 rispetto a ieri): il dato peggiore è della Campania (25), seguita da Veneto (23), Piemonte (21), Emilia Romagna (20), Lombardia e Toscana (15).

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA