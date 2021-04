Coronavirus nel Lazio, il bollettino di martedì 20 aprile 2021: 926 nuovi casi e 34 morti in un giorno

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di martedì 20 aprile 2021: sono 926 i nuovi casi positivi su oltre 35mila test tra tamponi e antigenici processati nelle ultime 24 ore. In un giorno si registrano anche 34 nuovi decessi e 2.174 guariti.

Leggi anche > Bollettino Covid di martedì 20 aprile: 390 morti e 12.074 nuovi positivi. Calano ancora i ricoverati

Coronavirus nel Lazio, la situazione epidemiologica

Il tasso di positività si attesta al 6% (il 2% se si considerano anche gli antigenici). Nonostante l'aumento dei tamponi processati, per il secondo giorno consecutivo il Lazio resta sotto i mille nuovi casi giornalieri. Calano le terapie intensive ma aumentano i ricoveri.

Sul fronte della campagna vaccinale, sono oltre 1.565.000 le dosi totali somministrate, con la Regione che punta dalla prossima settimana a raggiungere la media giornaliera delle 40mila dosi. In attesa dell'arrivo delle prime dosi di Johnson&Johnson, il 24 aprile dovrebbero partire gli hub di Tor Vergata e Valmontone Outlet e il 29 aprile quelli di Porta di Roma e via Quirino Majorana. Da lunedì 26 aprile sarà possibile prenotarsi per i cittadini di 59 e 58 anni (nati nel 1962 e 1963).

Coronavirus nel Lazio, i dati di Roma

Nella Asl Roma 1 sono 232 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 240 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dieci decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 76 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 53 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 82 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 53 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Coronavirus nel Lazio, i dati delle altre province

Nella Asl di Latina sono 50 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 58, 74 e 77 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 81 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 56 e 79 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 36 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Rieti si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 78 anni con patologie.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA