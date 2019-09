Sabato 14 Settembre 2019, 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laè troppo fredda, lui va su tutte le furie e cerca di strangolare la. È successo nella notte a, dove un 39enneè stato arrestato per tentatoplurimo dopo aver aggredito la barista e alcune persone che hanno assistito alla scena. L'uomo, residente in provincia di Potenza e con precedenti, è entrato nel locale ordinando una birra, ma si è lamentato del fatto che fosse troppo fredda e ha cominciato a insultare la donna dietro al bancone e poi le ha lanciato contro una bottiglia.La barista, cinese, l'ha rincorso con un mattarello, cacciandolo. Ma lui è tornato armato di un'asta metallica e l'ha colpita violentemente per poi arrivare quasi a strangolarla, provocandole lesioni per 40 giorni di prognosi. Diversi avventori hanno tentato di farlo desistere, ma lui li ha aggrediti. Quindi è salito sulla propria auto e ha cercato di investire sia la barista che i clienti. È fuggito, ma è stato rintracciato daiche lo hanno fermato, non prima che speronasse una pattuglia. Il pm di turno Iacopo Berardi ha formulato, oltre all'ipotesi reato di tentato omicidio, anche quelle di lesioni personali dolose e aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'uomo inoltre guidava in stato di ebbrezza, senza patente e assicurazione.