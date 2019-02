Bimbo di 9 anni muore nel box di casa strangolato da una corda: scoperto dal fratello 14enne

Milano, bimba di 3 anni cade dal quinto piano: presa dalla sorella 13enne, è salva​

Sabato 9 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 21:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unnel box di: a scoprire il suo corpo è stato il fratello maggiore, di 14 anni, che ha subito chiesto aiuto alla mamma. Una vera e propria tragedia, quella avvenuta in un'abitazione diIl bambino è mortoche chiude alcuni sacchi di iuta contenenti olive in un. Nessuno dei familiari, presenti in casa al momento della tragedia, si sarebbero accorti di nulla: il primo a scoprire l'orrore è stato ildel bimbo, che si trovava da solo all'interno del box. La mamma ha subito allertato il 118 ma ogni tentativo di rianimare il bambino è stato vano.Sul posto sono giunti i carabinieri della scientifica e il medico legale. Lesono coordinate dal pm Alessio Marangelli. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della tragedia, ma al momento l'ipotesi più probabile è quella dell'incidente domestico.