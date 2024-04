Bimbo di 9 anni in bicicletta investito da un'auto: ricoverato in codice rosso Secondo i primi accertamenti il bambino, in sella a una bicicletta, sarebbe sbucato all’improvviso da una stradina laterale







di redazione web Un bambino di nove anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto oggi pomeriggio,ad Arsina, frazione del comune di Lucca, in via della Billona, poco dopo le 17.30. Nello scontro il piccolo ha riportato un trauma cranico. L'incidente ha richiesto l'intervento l'elisoccorso che ha portato il bambino al Meyer di Firenze in codice rosso. Saranno i sanitari dell’ospedale fiorentino a valutare le condizioni del minore e rivelare la prognosi. La dinamica Il bimbo che viaggiava in sella ad una bicicletta, secondo i primi rilievi, sarebbe sbucato all’improvviso da una stradina laterale e il conducente dell’auto non avrebbe potuto evitare l’impatto. Sul posto, allertati dall'investitore, sono intervenute l'automedica e una ambulanza della Croce verde e l'elisoccorso Pegaso del 118 con il quale il bambino è stato trasportato all'ospedale Meyer di Firenze. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati da una pattuglia della polizia municipale di Lucca. Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA