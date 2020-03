Bambino di sei anni investito e ucciso mentre gioca in strada

Un bambino di sei anni è morto investito da un'auto mentre giocava per strada a San Giorgio Albanese, provincia di Cosenza. Secondo i primi accertamenti, il bambino sarebbe stato travolto da un Suzuki guidato da una donna, che si è subito fermata per prestare soccorso. Inutili anche i tentativi di rianimazione dei medici.



Il piccolo, infatti, è deceduto durante il trasporto in ospedale. Il bambino e la famiglia, residenti a Cerchiara di Calabria, sul Pollino, stavano trascorrendo la domenica a casa dei nonni a San Giorgio Albanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno della procura di Castrovillari. Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Marzo 2020, 18:14

