Il dito le resta incastrato nella torcia mentre gioca, bimba di 4 anni sedata per liberarle la mano

Poco dopo le 18 di oggi, 5 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in supporto al personale del pronto soccorso di San Donà, in provincia di Venezia, per tagliare l’involucro di una piccola torcia, in cui una bimba di 4 anni aveva infilato un dito per giocare, il quale si è gonfiato rimanendo bloccato. Per tagliare in massima sicurezza lo spesso metallo della torcia i medici hanno dovuto sedare la bambina.

Un vigile del fuoco ha prima segnato il metallo con un seghetto creando un solco per poi utilizzare una moletta per tagliare il metallo, che veniva continuamente raffreddato. Dopo pochi minuti il dito della bambina - residente a Cavallino Treporti - è stato liberato con un grande sollievo per tutti i presenti e dei familiari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Aprile 2021, 21:20

