Colpito da un infarto mentre gioca a calcio con gli amici: grave un 19enne

Domenica 23 Giugno 2019, 15:01

Undi 19 anni è ricoverato in condizioni gravi dopo che è stato colpito da unmentre giocava a calcio con gli amici. E' successo sabato sera nel parco di. Il ragazzo è tutt'ora sotto osservazione dei medici e ricoverato presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII.Soccorso da un medico presente nelle vicinanze al momento dell'accaduto, al ragazzo è stato poi praticato un massaggio cardiaco e fornito dell'ossigeno. Poco dopo è arrivata l'ambulanza, e i paramedici hanno continuato a praticare massaggi cardiaci, per poi trasportare la giovane vittima d'urgenza all'ospedale. Una volta ricoverato in terapia intensiva, al giovane è stato applicato l'Ecmo, un macchinario utilizzato per l'ossigenazione extracorporea.