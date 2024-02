Bari, il cantante neomelodico arrestato per associazione mafiosa. Indagati in 130, i nomi

di Redazione web

Duro colpo alla mafia barese, con oltre 130 indagati , destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere e ingenti sequestri e accusati tra l'altro di ingerenza nelle elezioni comunali di Bari del 2019. Due le ordinanze emesse emesse dalla sezione gip del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. A eseguire i provvedimenti più di mille, tra donne e uomini della Polizia di Stato, impegnati fin dalle prime luci dell'alba, a Bari e nell'area metropolitana del capoluogo.

I nomi

Ordinanza di custodia cautelare per Tommy Parisi, figlio del boss Savinuccio e tra gli arrestati del maxi blitz all’alba di questa mattina a Bari c’è anche Giacomo Olivieri, già consigliere regionale e finito in carcere. Coinvolta anche sua moglie Maria Carmen Lorusso, consigliera comunale di Sud al Centro: per lei sono scattati i domiciliari. Ai domiciliari anche suo padre Vito Lorusso, l’ex primario dell’Oncologico di Bari arrestato lo scorso 12 luglio mentre intascava soldi da un paziente con la promessa di fargli saltare la lista di attesa per un esame. Arrestati anche Eugenio Palermiti, il figlio Giovanni, il nipote Antonino e il genero Filippo Mineccia. Coinvolti anche gli imprenditori Francesco Frezza e Massimo Bellizzi.

Le accuse e i dettagli

Oltre che di ingerenza elettorale politico - mafiosa, gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, in base agli elementi acquisiti nel corso delle indagini, del reato di associazione mafiosa , estorsioni, porto e detenzioni di armi da sparo, illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti, turbata libertà degli incanti, frode in competizioni sportive, tutti reati aggravati dal metodo mafioso.

Come detto, ci sono nomi noti della criminalità e della politica barese tra i 130 destinatari di misure cautelari eseguite oggi dalla polizia a Bari e in provincia, nei confronti di altrettante persone indagate - a vario titolo - per scambio elettorale politico-mafioso per le elezioni comunali di Bari del 2019; estorsioni, porto e detenzioni di armi, illecita commercializzazione di stupefacenti, turbata libertà degli incanti, frode in competizioni sportive, tutti reati aggravati dal metodo mafioso.

Il neomelodico e la consigliera

Tra questi, il carcere è stato disposto per Tommaso 'Tommy' Parisi, cantante neomelodico e figlio del boss Savino (detto 'Savinuccio') del quartiere Japigia, già condannato in primo grado a otto anni per associazione mafiosa, e per l'ex consigliere regionale e avvocato Giacomo Olivieri.

