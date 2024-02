Tina Rispoli, dal matrimonio con Tony Colombo (al Castello delle Cerimonie) al carcere: il marito picchiato dai fratelli, il nipote amico di Geolier

Di Tina Rispoli, al secolo Immacolata, quello che il web sicuramente ricorda sono le immagini del pomposo matrimonio con il cantante neomelodico Tony Colombo celebrato il 28 marzo 2019. La sposa, in abito bianco, attraversò le strade di Secondigliano - chiuse per l'occasione con un'ordinanza, con buona pace del traffico cittadino - a bordo di una carrozza trainata da sei cavalli bianchi fino ad arrivare al Maschio Angioino. Poi il viaggio in Rolls Roice fino al Castello delle Cerimonie (oggi al centro delle cronache per la recente confisca). Qui, ad attendere gli sposi, trobettieri in livrea, tutti agenti del corpo penitenziario poi sospesi dal servizio.



Ma la storia di Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, non è solo una storia di sfarzo e ostentazione. È soprattutto una storia legata a doppio filo a quella dei clan di camorra. Secondo la rivelazione del collaboratore di giustizia Salvatore Tamburrino contenuta nell'ordinanza del tribunale del riesame, che ha negato alla donna detenuta in carcere i domiciliari, sarebbe proprio Tina Rispoli la boss del clan del defunto marito.