Tony Colombo e Tina Rispoli, sequestrate auto e denaro: accusa di riciclaggio aggravato da metodi mafiosi

Guai in vista per Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli. Entrambi sono indagati dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, rispettivamente per i reati di riciclaggio e di trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso. Questa mattina la Squadra mobile di Napoli, inoltre, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip di Napoli.

Tony Colombo e Tina Rispoli, maxi-sequestro di beni

Sequestrata la somma di 80mila euro, intestata a Tony Colombo, all'anagrafe Antonino Colombo, 35 anni originario di Palermo, e un appartamento, due box e due auto nella disponibilità di Tina Rispoli, all'anagrafe Immacolata Rispoli, 47 anni, vedova di Gaetano Marino, fratello del boss Gennaro Marino, ucciso in un agguato di camorra a Terracina il 23 agosto 2012.

Chi sono Tony Colombo e Tina Rispoli

I due sono stati protagonisti di uno sfarzoso matrimonio il 25 marzo 2019, preceduto da un «concerto» in piazza del Plebiscito, a Napoli, che portò ad un' inchiesta della magistratura sulla concessione della piazza da parte dell'amministrazione comunale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 17:44

