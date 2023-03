Barbara ed Eralda, le due amiche morte a 17 e 19 anni nell'auto finita contro un platano. La scuola e il sogno di diventare estetista

di Redazione web

​Barbara Brotto ed Eralda Spahillari sono le due amiche morte a 17 e 19 anni nell'auto finita nella notte contro un albero, un platano. Eralda era seduta davanti, Barbara sul sedile posteriore. Eralda frequentava la scuola Lepido Rocco di Motta ed era residente a Ponte di Piave, in provincia di Treviso, voleva diventare estetista, mentre Barbara Brotto era di Oderzo.

L'incidente contro un albero

La 19enne si trovava a fianco del conducente mentre la 17enne era sul sedile posteriore, sul lato sinistro, della Bmw 420 andata distrutta nello schianto contro un platano probabilmente a causa dell'alta velocità.

Gravemente feriti il guidatore del mezzo, un 19enne di Pravisdomini che è ricoverato in rianimazione all'ospedale Ca' Foncello di Treviso e un 18enne di Motta di Livenza, trasportato in ospedale a Mestre, in condizioni gravi.

L'incidente è avvenuto nel territorio del Comune di Gorgo al Monticano lungo un rettilineo che porta a Motta di Livenza località dalla quale provenivano i giovani.

