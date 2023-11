Bandecchi: «L'uomo deve tradire la donna, altrimenti poi l'ammazza. I ragazzi di oggi ormai sono fragili»

di Tommaso Cometti

«Lei ha mai tradito la sua fidanzata? Deve cominciare a tradirla, se no non è un uomo normale. Prima o poi la ammazza»: sono le parole incredibili di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e coordinatore di Alternativa popolare, in un'intervista a Fanpage nella quale affronta anche il tema della violenza di genere. Le sue esternazioni stanno facendo molto discutere, e le opposizioni gli stanno chiedendo a gran voce di scusarsi.

Bandecchi: «Il problema è che le donne sono diventate uomini»

Il sindaco ha parlato a ruota libera: «Io ho due figli, quando gli dico “guarda che bel culo che ha quella” questi mi dicono “io sono fidanzato, che mi importa”. Nella mia generazione un ragazzo fidanzato sa cosa avrebbe risposto? “Mi devo organizzare”». Bandecchi, poi, ha aggiunto: «Oggi, le ragazze giovani ragionano come ragionavamo noi negli anni Ottanta. E gli uomini sono diventati un po’ donne, sono fragili. Solo che poi un uomo può ammazzare una donna, invece una donna ha più difficoltà ad ammazzare un uomo».

Le reazioni

Le esternazioni di Bandecchi sono state subito criticate aspramente.

La politica leghista ha poi aggiunto: «Leggere dal sindaco della seconda città dell’Umbria che gli uomini sono legittimati a tradire perché è nella loro natura, arrivando persino a giudicare una violenza commessa come un semplice “sbroccamento”, rappresenta un insulto alla società umana».

