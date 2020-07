Bambina di 16 mesi chiusa in auto sotto il sole nel parcheggio del supermercato

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 14:13

Momenti di terrore ieri verso mezzogiorno nel piazzale antistante il supermercato Lidl a. Unaè rimasta chiusa per 15 minuti all’interno di un’auto dopo che la mamma l’aveva posizionata nel seggiolino dell’auto. La donna, successivamente, è andata a sistemare la spesa nel portabagagli ma poi l’ha chiusae si è accorta di quanto accaduto solo dopo aver chiuso il cofano. La piccola era rimasta dentro e non c’era nessuna possibilità di liberarla da quella scomoda e pericolosa posizione sotto il sole.Personale del supermercato e altri cittadini hanno cercato di trovare una soluzione ma invano. La mamma, disperata, a quel punto, ha chiesto aiuto ai carabinieri telefonando al 112 e sul posto molto celermente è arrivata. Nel contempo erano stati allertati anche i vigili del fuoco ed, in contemporanea, per estrema sicurezza, anche un’ambulanza. I militari dell’Arma sono stati i primi ad arrivare sul piazzale e senza perder tempo, fanno forzato il deflettore e sono riusciti a liberare la bambina che era «tutta sudata» e comprensibilmente impaurita, ma molto più preoccupata la mamma che ha tirato davvero un grosso sospiro di sollievo quando ha potuto riabbracciare la figlia ringraziando i carabinieri.