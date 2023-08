Bambino di 8 anni picchiato con un cavo elettrico e scottato con un ferro da stiro da mamma e patrigno

Scottato con un ferro da stiro su una mano tanto da procurargli una cicatrice. E picchiato anche con un cavo elettrico attorcigliato forte attorno a un braccio. Sono solo alcuni dei maltrattamenti domestici che un ragazzino di origine straniera, al tempo residente nel Ravennate e oggi ospite di una comunità per minori, ha raccontato nei giorni scorsi in incidente probatorio davanti al Gip, Janos Barlotti del Tribunale di Ravenna.

Indagati madre e patrigno

Gli indagati - come riferito dal Resto del Carlino - sono la madre e il patrigno. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, i maltrattamenti sarebbero andati avanti per circa cinque anni e da quando lui ne aveva 8.

Picchiato perché guardava troppo la tv

Qui, per futili motivi - il rendimento scolastico o guardare troppo la tv - i due lo avrebbero a più riprese picchiato usando anche cinture e pentole. Tanto che per timore di essere malmenato, in un paio di occasioni il giovane era rimasto fuori casa: nell'ultima, risalente al maggio 2022, era stato preso in carico dai servizi sociali.

