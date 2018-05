Pirata investe una bambina di 4 anni che cammina con la mamma e scappa

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PORDENONE e PORCIA - Investe unadi 4 anni e poima viene identificato e denunciato. Ilè un quarantunenne di. A volante di un'auto, l'uomo stava percorrendo via Cappuccini anella prima serata dello scorso mercoledì 9 maggio quandoche stava camminando con la mamma. Dopo l'incidente, il conducente non si è fermato ed è fuggito in direzione Porcia. La piccola è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno assistito all'investimento.​La polizia stradale ha avviato subito gli accertamenti e nel pomeriggio del giorno successivo, grazie alla collaborazione dei testimoni, ha rintracciato l’autore dell’incidente che è statoa piede libero pere fuga, percolpose.Rischia una condanna penale da un anno a 3 anni e la sanzione della sospensione della patente di guida per un periodo da un anno e 5 mesi a 5 anni per l’omissione di soccorso, una condanna da 3 mesi a 3 anni e la sanzione della sospensione della patente di guida da uno a 3 anni per la fuga dal luogo dell’incidente.