Autocertificazione: il modulo per Lombardia, Lazio, Campania, Liguria e Piemonte valido su tutto il territorio nazionale SCARICA QUI

Tornano le autocertificazioni. Dopo l'introduzione delle restrizioni di orari di circolazione in diverse Regioni italiane è stato pubblicato sul sito del governo un nuovo modulo di autocertificazione, valida in tutto il territorio nazionale. Il coprifuoco interessa Lombardia, il Lazio, la Campania, la Liguria e il Piemonte, per ora, per questo il Ministero dell'Interno ha divulgato un unico modulo valido per tutto il territorio nazionale.

SCARICA QUI IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Sulla pagina del sito del Viminale è facilmente scaricabile e dovrà essere portato con sé nelle aree in cui vige il coprifuoco negli orari stabiliti, anche se potrà essere compilato in presenza delle autorità. Il modulo dovrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle ore in cui è vietata la circolazione. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Le forze dell'ordine effettueranno poi i controlli del caso. Nel caso in cui si dovesse andare a far visita a un parente per necessità non è necessario inserire i dati della persona coinvolta per tutela della privacy.

L'autocertificazione è già indispensabile in Lombardia e nelle altre Regioni, tranne la Campania dove sarà necessaria a parire da domani 23 ottobre 2020. Tutte le ordinanze saranno valide fino alla data del 13 novembre.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 14:36

