Auto contro un muro dopo la festa di compleanno: morte 2 ragazze (la più giovane di 17 anni) e due ventenni

La tragedia dopo la festa: l'auto è finita fuori strada e sono morti 4 ragazzi. Le più giovani avevano 17 anni. Quattro ragazzi dell'alto Tevere umbro sono morti nella notte in un incidente stradale avvenuto nella zona di San Giustino Umbro, in provincia di Perugia. Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che - in base a quanto ricostruito finora dai carabinieri - è finita fuori strada. Tra le vittime, due ragazzi ventenni e due ragazze di 17 anni.

La tragedia dopo la festa di compleanno

Erano reduci da una festa di compleanno e si stavano probabilmente dirigendo verso Sansepolcro in Toscana per andare in discoteca i quattro giovani morti nella notte dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada in località Altomare a San Giustino Umbro.

È quanto emerge dagli accertamenti condotti dai carabinieri.

Le vittime sono due ragazze, di 17 e 22 anni, e due ragazzi, di 20 e 21 anni. Tutti originari di Santa Maria Tiberina e di Città di Castello. Sul posto dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia tifernate, i vigili del fuoco e personale del 118.

La Fiat Punto è finita in una cunetta e poi contro un muro

C'è l'ipotesi che possa essere stata la strada bagnata la causa dell'incidente nel quale sono morti due ragazzi e due ragazze nella zona di San Giustino Umbro. Per ricostruire quanto successo sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Città di Castello coordinati dalla Procura di Perugia.

L'incidente è avvenuto lungo un tratto di strada rettilineo.

L'auto, una Fiat Punto, è prima finita in una cunetta e quindi contro il muro di contenimento di un ponte.

I giovani sono tutti morti sul colpo all'interno dell'abitacolo.

