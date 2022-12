Infezioni da streptococco, morti 6 bambini nel giro di pochi giorni: scatta l'allarme tra Inghilterra e Galles

Segnali di allarme, nel Regno Unito, per l'esito letale di alcuni casi acuti fra i bambini di infezioni da streptococco di gruppo A. Sei bambini di età inferiore ai 10 anni, tutti iscritti a scuole elementari o materne, sono morti a causa di questo tipo di contagio dall'inizio della stagione fredda, secondo dati resi noti oggi dagli specialisti della Uk Health Security Agency, istituzione di coordinamento fra le strutture mediche del servizio sanitario nazionale (Nhs).

Di regola questa forma batterica presenta sintomi blandi, ma negli ultimi mesi sono stati registrati sull'isola più di una decina di casi di contagi infantili definiti «invasivi»: circa la metà dei quali rivelatisi fatali nel giro di sette giorni. Cinque dei sei episodi tragici censiti finora sono avvenuti in Inghilterra, costati fra l'altro la vita a un bimbo di 6 anni a Londra e a uno di 4 nel Buckinghamshire. Mentre una bambina è deceduta in seguito alla stessa diagnosi in Galles. Un appello è stato rivolto a tutti i genitori a chiedere senza indugio la consulenza dei medici ove i figli manifestino sintomi specifici.

Venerdì 2 Dicembre 2022

