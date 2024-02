Aurora Decristofaro scomparsa a 15 anni: dopo la scuola non è mai tornata a casa, l'appello dei genitori

Ore d'ansia per Aurora Decristofaro, la ragazza di 15 anni di Casalgrasso (Cuneo) di cui la famiglia non ha più notizie da martedì scorso, 30 gennaio. La 15enne è andata a scuola ma non è più tornata a casa. Cosa è successo?

Aurora indossava la scarpa Nike

Aurora, alta 1,60, capelli biondi lunghi, occhi castani, una piccola cicatrice sul sopracciglio destro, occhiali da vista, era uscita di casa di prima mattina per andare a scuola in bus, all’istituto superiore «Bobbio» di Carignano. Indossava un giubbotto nero con cappuccio, jeans, scarpe bianche di marca Nike e aveva con sé lo zaino di scuola e il tesserino dell’autobus. Non ha il telefono cellulare.

Chi avesse informazioni può contattare le forze dell’ordine oppure il numero di telefono 392-2920633 messo a disposizione dalla famiglia Decristofaro.

