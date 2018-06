Che la zia fosse morta non c'era alcun dubbio: era stato un equipaggio del 118 ad accertarne il decesso poi segnalato automaticamente all'Anagrafe e quindi all'Inps. Quindi nessun dubbio su quell'astigiano che dopo cinque mesi non aveva ancora celebrato il funerala della congiunta: quella "dimenticanza" non era, come avvenuto più di una volta in passato, per intascare la pensione della parente.



In realtà il 66enne di Asti continuava a tenere in casa il cadavere della zia, morta lo scorso gennaio, perché non aveva i soldi per pagare il funerale. Un astigiano di 66 anni è stato denunciato dai carabinieri di Asti per occultamento di cadavere. A fare la macabra scoperta sono stati gli ufficiali giudiziari, che si sono presentati nell'appartamento di via Bonzanigo, centro storico di Asti, per notificare lo sfratto. Il cadavere dell'anziana, mummificato, era ancora nel letto, dopo che lo scorso 18 gennaio i sanitari del 118 ne avevano constatato la morte.

