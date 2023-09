Assicurazioni più digitali, nasce il Competence Center per la gestione dei servizi. A Napoli 100 assunzioni

Una nuova e unica piattaforma per mettere in grande evidenza le migliori competenze digitali in grado di offrire un impulso decisivo allo sviluppo del settore assicurativo e dei rapporti con la clientela.

E' un'operazione economico-societaria molto interessante quella messa in campo (anzi in Rete) dall'azienda napoletana 3F & EDIN S.p.A., avanguardia tecnologica della famiglia Floro Flores oltre che eccellenza nelle soluzioni di automazione, che ha raggiunto un accordo con RGI S.p.A., il gruppo leader in Europa per l’Insurance Technology e la trasformazione digitale del settore assicurativo. Dopo tre anni di proficua collaborazione, infatti, RGI ha scelto 3F & EDIN per supportare e accelerare ulteriormente lo sviluppo, gestione e manutenzione dei suoi sistemi software per il mercato EMEA.

Ma la notizia per il mondo del lavoro è anche quella delle prossime 100 assunzioni necessarie a dar vita e funzionalità alla partnership tra 3F & EDIN e RGI: ec co perché nasce il Competence Center 3F & EDIN, un nuovo hub tecnologico per lo sviluppo e la gestione dei servizi digitali dedicati alle assicurazioni (danni, vita e rami elementari). All’interno del nuovo Competence Center di Napoli, oltre agli uffici e infrastrutture del nuovo Hub, 3F & EDIN fornirà alla base clienti di RGI, costituita da importanti Compagnie assicurative di rilevanza internazionale, un supporto cliente di primo livello, assistenza tecnica di secondo e terzo livello (Help Desk di livello 2 e 3) e un supporto specializzato nello sviluppo software delle componenti evolutive, di fatto raddoppiando i professionisti altamente specializzati già oggi dedicati ai clienti RGI.

“L’accordo con RGI rappresenta un importante risultato in termini strategici, in quanto consente un’ulteriore crescita del Gruppo Trefin, nell’ambito d servizi digitali nell’area dei sistemi Assicurativi, in continua evoluzione.

Quindi servizi ancora più veloci, sempre più affidabili e di alto livello. "Con il nuovo Competence Center facciamo un ulteriore passo verso l’alta specializzazione delle risorse al servizio dell’eccellenza e dell’evoluzione tecnologica dei nostri clienti.” aggiunge Paolo Simoni, country manager per l’Italia e il Mediterraneo di RGI.

