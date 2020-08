Si sente male e chiama i soccorsi: trovata morta in casa con il cellulare in mano

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Agosto 2020, 22:50

Quando i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire il portocino d’ingresso dell’appartamento per far entrare i soccorsi, hanno trovato la donna esanime sul pavimento con ilancora in mano.Un improvviso malore, probabilmente un, non ha lasciato scampo, venerdì sera, ad una donna di 71 anni trovata priva di vita nel suo appartamento di viale Indipendenza, a Porta Maggiore ad Ascoli Piceno. L’allarme è scattato intorno alle 21 quando probabilmente la settantunenne ha accusato il malore e presumibilmente ha chiesto aiuto.