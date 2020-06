Aggredisce e molesta quattro donne: 25enne finisce in manette

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Giugno 2020, 22:14

Un giovane di 25 anni, residente della Bassa Udinese, è stato, su disposizione del Gip del Tribunale di Gorizia, con l'accusa di violenza sessuale , per alcuni episodi che lo vedono coinvolto tra le province di Gorizia, Trieste e Udine.L'indagine è stata svolta congiuntamente dai Carabinieri della Compagnia di Monfalcone (Gorizia), di Trieste e di Palmanova (Udine), dove si è verificato l'episodio più grave: l'aggressione è avvenuta il 16 maggio scorso, nella zona dei bastioni. In quell'occasione, il 25enne, secondo l'accusa, avrebbe aggredito una giovane. Negli altri episodi - due in provincia di Gorizia e uno in quella di Trieste - la violenza sarebbe stata soltanto tentata.