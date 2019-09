Quattro operai morti un'azienda agricola: annegati in una vasca

Giovedì 12 Settembre 2019, 14:41

annegati in una vasca di compostaggio dei fertilizzanti, che serve per l'allevamento di bovini. La tragedia è avvenuta in un'azienda agricola di Arena Po, dove le quattro vittime lavoravano. A renderlo noto è il 118. Inizialmente due dei quattro operai risultavano dispersi, ma lo svuotamento della vasca ha portato alla luce i corpi.Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Stradella e i tecnici Asl per accertare la dinamica dell'incidente. L'azienda si trova in via San Rocco 7, ed è a conduzione familiare.