Una storia terribile che viene dalla Russia, un esempio di come si possa essere insensibili nei confronti di una persona anziana. Un uomo di circa 70 anni che vagava a Cebarkul aveva addosso un biglietto con queste parole, indirizzate a suo figlio: «Petja, ti abbiamo portato tuo padre. Ci siamo trasferiti in un’altra città.. Se non ti serve mettilo in una casa di riposo».Un uomo trattato come un oggetto. Il biglietto è stato trovato dal personale medico dell’ospedale dove Vasilij, questo il suo nome, è stato portato, da alcuni passanti preoccupati per lui dopo averlo visto in strada. In stato confusionale, l’anziano non ha saputo spiegare da dove venisse né cosa gli fosse accaduto.La storia è, il Facebook russo, e ha scatenato centinaia di commenti e condivisioni: l’accaduto è stato anche denunciato alle autorità. Sui social network è partito un appello per trovare i parenti dell’anziano, nel frattempo nutrito dal personale dell’ospedale e ricoverato in Neurologia. Solo suo figlio Petja, probabilmente, può sapere chi è l'autore del biglietto e la storia che c'è dietro di esso.