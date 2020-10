Insieme ma distanziati sulle panchine della piazza: la lezione degli anziani contro gli assembramenti

Un esempio per tutti quanti, soprattutto per i più restii a rispettare le regole per convivere e sconfiggere il coronavirus che ha cambiato le nostre vite. Sono un gruppo di anziani, abituato ad incontrarsi in piazza, a dialogare e condividere, a stare insieme. Un'abitudine a cui non hanno rinunciato, ma che hanno adattato alle norme e alla difficile situazione in cui ci troviamo. Questa è Gravina in Puglia, provincia di Bari. Mascherati e distanziati, il sindaco ha voluto immortalare questa esemplare piazza italiana e ringraziare gli anziani protagonisti.

Leggi anche > Coronavirus, come spegnere le candeline della torta di compleanno senza correre inutili rischi

«A volte capita di trovare delle gratificazioni e della gente che ti dona la forza per continuare a credere che col coronavirus si può convivere, basta osservare le regole», scrive il sindaco di Gravina Alesio Valente. Durante i controlli insieme ai vigili, il primo cittadino ha incontrato questo gruppo di anziani, con le mascherine ben indossate e una giusta distanza interpersonale. Un vero manifesto per il rispetto delle regole, contro assembramenti selvaggi e noMask.

«Mi sono fermato e li ho ringraziati per il buon esempio. Quell’esempio che vi offro con questa foto, invitando tutti a prudenza e senso di responsabilità» ha concluso il sindaco. Un appello in più a fare ognuno la propria parte. Questo gruppo di anziani ha capito quanto è importante essere uniti, anche se distanziati, nella lotta al virus.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Ottobre 2020, 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA