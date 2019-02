La moglie sta male e lui si uccide per il dolore: poco dopo muore anche lei

Erano stati insieme per tutta la vita, se ne sono andati a poche ore di distanza l'uno dall'altra. Una storia di dolore e di amore a Terni. La moglie, 72 anni, era ricoverata in ospedale ed era in gravi condizioni. I medici non avevano dato al marito nessuna speranza. Lui, 80 anni, non ha retto al dolore e ha deciso di farla finita: non sopportava di sopravviverle. Poche ore dopo, il giorno di San Valentino, la moglie è deceduta senza sapere che il marito se n'era già andato. Verranno sepolti insieme, con un unico funerale. Ultimo aggiornamento: 18:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA