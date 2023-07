Anziana fa arrestare truffatori: nonna Meri diventa “poliziotta ad honorem”

Un'anziana di Rovigo, Meri, è stata nominata dal questore, Giovanni Scali, “poliziotta ad honorem” per aver fatto arrestare due truffatori che spacciandosi per carabinieri, si erano presentati alla porta di casa per farsi consegnare 25 mila euro asserendo ch erano necessari per aiutare il figlio coinvolto in un incidente stradale nel quale era morta una bambina.

La telefonata dei falsi carabinieri: «Suo figlio ha avuto un incidente, ha bisogno di 25mila euro»

La vittima, nei giorni scorsi aveva ricevuto una telefonata da una donna qualificatasi come maresciallo dei carabinieri riferendo a Meri che il figlio era stato coinvolto in un incidente e causato la morte di una bambina, ragion per cui, per evitare che fosse tradotto in carcere, avrebbe dovuto corrispondere la somma di 25.000 Euro in contanti e in gioielli.

Anziana truffata, finto nipote le telefona e si fa consegnare denaro e gioielli

La signora ha chiamato il 113

La signora non si è fatta ingannare e ha chiamato il 113, facendo così intervenire la squadra Mobile rodigina facendo arrestare i due falsi militari.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 07:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA