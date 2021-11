Novara: ucciso a coltellate in casa, trovato morto in cucina. Sotto torchio una donna

Un uomo di 68 anni, Antonio Amicucci, è morto accoltellato a Novara, nella sua abitazione al civico 1 di via Andoardi, all'angolo con via Beltrami. A dare l'allarme i vicini di casa, che avrebbero sentito degli strani rumori provenire dall'appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno sfondato la porta, e i soccorritori del 118, che hanno constatato il decesso della vittima. Accanto al cadavere dell'uomo, pensionato e originario dell'Abruzzo, è stato trovato un lungo coltello da cucina con cui sarebbe stato colpito più volte. Secondo le prime informazioni, sembra che l'uomo vivesse da solo.

Leggi anche > Resti umani in un bosco nel novarese: sono di un operaio scomparso 20 anni fa

I carabinieri del Nucleo investigativo di Novara, agli ordini del colonnello Sandro Cologno, stanno ascoltando una donna nell'ambito delle indagini per l'omicidio di Amicucci. All'interrogatorio partecipa anche il pm Castellaro. Al momento, secondo quanto si apprende, nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti. La vittima è stata trovata in cucina. Accanto al cadavere un lungo coltello da cucina con cui sarebbe stato colpito più volte. In casa c'era anche il cane di un conoscente, un pastore maremmano di 60 chili, che è stato preso in consegna dall'Enpa. Originario dell'Abruzzo, Amicucci era in pensione. I vicini di casa, che hanno dato l'allarme, lo descrivono come una persona riservata e solitaria.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Novembre 2021, 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA