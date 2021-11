Chieti, 40enne trovato morto in casa: si indaga per omicidio

Un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Chieti, in uno stabile di cinque piani in via Albanese che ospita alloggi popolari noti anche come 'case parcheggio' del Comune. Da un primo esame del corpo trovato nel primo pomeriggio sembrerebbe che il 40enne Francesco Ciammaichella avesse una ferita alla testa. Sul posto si trovano i Carabinieri e il medico legale Cristian D'Ovidio. Il pm Giuseppe Falasca ha da poco lasciato l'edificio dopo aver effettuato un sopralluogo. Si indaga per omicidio. Ancora da chiarire da quanto tempo l'uomo fosse morto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 22:10

