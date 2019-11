Nino Candido, i funerali del vigile del fuoco a Reggio Calabria. Lutto cittadino, il sindaco: «Un figlio di questa terra»

Sabato 9 Novembre 2019, 14:17

pubblici alper, uno dei tre vigili del fuoco morti nell'esplosione della cascina di Carpignento, dopo le esequie svoltesi ieri ad Alessandria insieme ai colleghi. Il feretro di Nino è tornato a casa in nottata, e alle 14 la sua città lo ricorda con una celebrazione dopo aver indetto il lutto cittadino.Alle 11 a Reggio Calabria è stato osservato un minuto di silenzio per quel giovane "figlio di questa terra", come lo ha definito il sindaco Giuseppe Falcomatà che su Facebook ha scritto: «Ciao Ninì, “quanto vale la vita di un vigile del fuoco” ti domandavi. Non lo so, per noi tantissimo e questa è la tua città. Adesso guardala da lassù e insegna agli angeli a fare i tatuaggi e continua a vincere il Fantacalcio anche da lì».