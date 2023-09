Anello si incastra al dito: al pronto soccorso arrivano i vigili del fuoco con un flex per salvare il 14enne

di Redazione web

Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di provare la paura per un anello che proprio non vuole staccarsi dal dito. Proprio oggi, però, quella paura, per un 14enne di Catanzaro, è diventata realtà.

L'adolescente di Lamezia Terme, infatti, si è ritrovato con un anello di acciaio che gli stringeva il dito della mano causando gonfiore e forte dolore. Ma una volta al pronto soccorso, non è stato sufficiente l'aiuto dei sanitari: ecco cosa è successo.

L'intervento dei vigili del fuoco

Per togliere al giovane 14enne l'anello è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Lamezia Terme. Su richiesta del pronto soccorso, i vigili del fuoco sono intervenuti all'ospedale «Giovanni Paolo II» e, coadiuvati dal personale medico, sono riusciti a tagliare e rimuovere l'anello con un piccolo flex ad alta precisione.

