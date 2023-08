Baby calciatore di 14 anni ucciso da auto pirata a San Vito di Negrar. Incidente a mezzanotte, l'automobilista è scappato

Ucciso a 14 anni da un'auto pirata. La polizia stradale sta indagando su quanto avvenuto intorno alle 23.30, in via San Vito, lungo la provinciale 12 dell'Aquilio a San Vito di Negrar, in Valpolicella, nel Veronese. Un ragazzo è morto dopo essere stato investito da un'auto fuggita dopo aver provocato l'incidente.

Ragazzo di 14 anni ucciso da un pirata

Lo schianto è avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri. Dalle prime informazioni, il giovane stava camminando sulla strada quando è stato colpito dalla vettura, poi allontanatasi senza che nessuno gli prestrasse soccorso. Trasportato in gravissime condizioni a Verona all'ospedale di Borgo Trento, il 14enne è morto poche ore dopo. Le indagini sono affidate alla Polizia stradale.