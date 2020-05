Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Maggio 2020, 20:56

Dopo la pubblicazione delle Faq sul sito della Presidenza del Consiglio, da fonti di Palazzo Chigi arriva un ulteriore chiarimento su chi sono le persone che si possono incontrare e chi no in questa cosiddetta fase 2. Gli amici - fanno sapere le fonti interpellate - non rientrano nel novero delle relazioni affettive di tipo stabile.LEGGI ANCHE >Dal novero delle persone che si possono visitare da lunedì prossimo, cioè i congiunti nel senso indicato dalle Faq del sito di palazzo Chigi, restano quindi esclusi gli amici, in quanto non rientrano tra gli. È quanto riferiscono fonti di palazzo Chigi interpellate in merito