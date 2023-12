Incidente a Bologna: ambulanza finisce fuori strada, morta 57enne che accompagnava la figlia disabile

di Redazione web

Un'ambulanza della Croce Rossa è finita fuori strada, schiantandosi contro un palo e una delle persone trasportate è morta, per le gravi ferite riportate nello schianto. L'incidente è avvenuto verso le 12.45 a San Pietro in Casale, nel Bolognese, sulla via Altedo, e non ha coinvolto altri veicoli. Il mezzo di soccorso aveva a bordo, oltre all'equipaggio, una donna e la figlia disabile, dirette a una visita medica all'ospedale di Bentivoglio.

Per motivi da accertare, l'autista avrebbe perso il controllo, urtando un palo e poi finendo nel fossato. Sia la paziente di 30 anni che la madre che la accompagnava sono rimaste seriamente ferite e sono state soccorse con altre ambulanze: la ragazza è in prognosi riservata al Maggiore di Bologna, mentre la mamma è deceduta durante il trasporto all'ospedale di Bentivoglio. Nello schianto sono rimasti feriti anche i due componenti dell'equipaggio dell'ambulanza.

Chi è la vittima

La vittima è la 57enne Monica Amidei, storica commerciante di Galliera, nel Bolognese, che viaggiava insieme alla figlia disabile di 30 anni di cui era caregiver.

I due componenti dell'equipaggio hanno riportato ferite serie e sono ricoverati all'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova in prognosi riservata anche la ragazza. Per cause da accertare, l'autista del mezzo avrebbe perso il controllo sbandando a destra e finendo nel fossato, per poi schiantarsi contro un muretto di contenimento. Per i rilievi e per ricostruire con precisione cause e dinamica dell'accaduto è al lavoro la polizia locale Reno Galliera. Dopo l'incidente, il marito della vittima è accorso all'ospedale di Bentivoglio e, quando ha saputo della morte della moglie e del ferimento grave della figlia, avrebbe avuto uno scatto d'ira. L'uomo è stato poi tranquillizzato da Carabinieri e Polizia locale, intervenuti sul posto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA