Grave incidente a Cessalto in A4, tamponamento a catena di 5 tir: vola via la cabina di un camion. Un morto e un ferito gravissimo. Poco dopo le 17 di oggi, mercoledì 13 dicembre, si è verificato un incidente al chilometro 435 dell’autostrada A4 nel tratto tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Sul posto diverse ambulanze, autostrada chiusa. Morto un autista croato, ferito grave un polacco.