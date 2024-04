Con la Vespa in contromano sull'autostrada A4, l'allarme degli automobilisti: cosa è successo

di Marco Corazza

Uno scooter in contromano in A4 tra Latisana e Portogruaro, c. L'allarme è scattato poco prima delle 13 di oggi, lunedì 22 aprile. Le chiamate degli utenti sono arrivate al centro operativo della Concessionaria autostradale Alto Adriatico che ha subito attivato il piano di emergenza. Il motociclista era in gruppo con altri vespisti e correva in direzione di Latisana.

A un certo punto non li ha più visti e si è messo sulla corsia di emergenza in contromano. Immediatamente sono apparsi gli avvisi sui tabelloni a messaggio variabile. Dopo una decina di minuti dalla centrale operativa hanno visto dalle telecamere che il vespista ha invertito il senso di marcia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 15:20

