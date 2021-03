Alberto Gerli rinuncia all'incarico nel nuovo Cts: «Polemiche inattese e sorprendenti dopo la mia nomina»

Alberto Giovanni Gerli rinuncia all'incarico nel nuovo Cts. L'ingegnere ha comunicato la sua rinuncia all’incarico, fa sapere il Dipartimento della Protezione civile. Gerli era uno dei 12 membri del comitato tecnico scientifico nominato martedì scorso con ordinanza di protezione civile.

«A seguito delle inattese e sorprendenti polemiche esplose all'indomani della mia nomina a componente del Comitato Tecnico Scientifico, ho ritenuto opportuno rinunciare al mio incarico così da evitare al Cts e alle istituzioni in generale ulteriori, inutili ostacoli e distrazioni rispetto alle importanti e difficili decisioni che sono chiamati a prendere in un momento tanto delicato per il Paese» spiega Gerli in una nota.

«Ringrazio la Presidenza del Consiglio per la nomina, di cui mi ritengo onorato, e grazie alla quale avrei potuto dare il mio contributo al servizio del Paese - spiega Gerli - Rimango convinto della bontà dei dati che ho contribuito a sviluppare e del fatto che possano costituire un utile elemento di analisi nella gestione della pandemia. Per tale ragione, continuerò con ancora più energia a lavorare e ad aggiornare i modelli, con l'aiuto degli scienziati con cui ho collaborato sin dai primissimi giorni della pandemia in Italia».

