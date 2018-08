Aeroporto Leonardo Da Vinci, ecco come seguire il tuo volo in tempo reale

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2018 12:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Monitorare un volo dall'atterraggio al decollo? Ora è possibile grazie. Ilè uno dei nuovi servizi proposti gratuitamente da Aeroporti di Roma per ricevere direttamente via e-mail informazioni aggiornate e in tempo reale sul proprio volo. Attivando il servizio, infatti, si potrà ricevere un'e-mail con tutti i dettagli del volo prescelto, sia in partenza sia in arrivo:- Orario- Orario previsto- Orario effettivo- Terminal- StatoIl gate di imbarco o il nastro di riconsegna dei bagagli, per i voli rispettivamente in partenza e in arrivo. Per richiedere ilè sufficiente indicare il volo prescelto tramite le apposite icone presenti:Il servizio è attivo con le stesse modalità anche sul, mentre per l'App i-phone/i-pad è disponibile l'apposito pulsanteCon l'attivazione del servizio si potrà ricevere un' e-mail con i dettagli di ogni nuovo aggiornamento sul volo prescelto, fino al suo effettivo decollo o atterraggio.Chi utilizzerà l'App riceverà un messaggio push di allert, se avrà accettato, dunque, le condizioni per la ricezione di messaggi push.​Se invece non si è ancora registrati, si può indicare l'indirizzo e-mail dove si desidera ricevere l'informativa. Ci si può registrare sul sito di Aeroporti di Roma www.adr.it per ricevere anche la newsletter.Il servizio è offerto gratuitamente da ADR che, però, è bene ricordarlo, non ha la responsabilità dell'orario, dato disponibile e gestito soltanto dalle compagnie aeree