Addio plastica, in Italia spariranno piatti, bicchieri, cotton fioc e molti altri prodotti: ecco come e da quando

in tutti i paesi dell'. Il parlamento europeo ha approvato la direttiva con cui molti oggetti di plastica di uso comune saranno messi al bando per sempre:e molti altri prodotti che rappresentano sempre più un rischio per l'ambiente, i mari e gli animali che li popolano.L'Italia ha annunciato che si adatterà quanto prima alle normative stabilite dall'ue, ma quali saranno i prodotti di plastica che spariranno dal commercio? Si parla di piatti, posate, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini. E, ancora, i sacchetti di plastica osso-degradabili e i contenitori per gli alimenti in polistirolo espanso. Anche sulle bottiglie arriva la stretta: gli stati membri dovranno raccogliere entro il 2029 con la differenziata il 90% delle bottiglie di plastica, poi, entro il 2025 le stesse bottiglie dovranno essere prodott con il 25% del prodotto riciclato che nel 2030 diventerà il 30%.Lo scopo è di ridurre al minimo il consumo di plastica per la salvaguardia dei mari e dell'ambiente, visto che sempre più animali muoiono a causa dell'altra concentrazione di plastica nei fondali marini. Ovviamente in questo modo i singoli stati dovranno trovare materiali alternativi per la produzione e che e i prodotti di plastica monouso siano forniti gratis.