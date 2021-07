Incidente sull'A1, morto un 47enne schiacciato da un camion

Domenico Schinello, 47 anni, è morto in incidente stradale a bordo del camion che stava guidando, scontrandosi con un altro mezzo pesante sull'autostrada A21 tra i caselli di Manerbio e Pontevico, nel bresciano.

L'impatto, avvenuto poco prima delle 4:30 del mattino, è stato violentissimo: Schinello è morto sul colpo. L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo, nella cabina schiacciata contro il rimorchio del camion che aveva davanti a sé.

Feriti in modo lieve anche il secondo camionista, 34 anni, e un uomo e una donna di 49 e 51 anni a bordo di una Citroen Picasso rimasta coinvolta nell'incidente. Per liberare Schinello dal groviglio di lamiere si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia. Sul posto tre ambulanze (da Brescia, Dello e Leno) oltre all'automedica: i rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Montichiari.

Originario di Catanzaro, dove sarebbe tornato per le vacanze estive, Domenico Schinello abitava a Calcinate, in provincia di Bergamo, a pochi chilometri dalla provincia di Brescia, dove si era trasferito da una ventina d'anni. Lascia la moglie Felicia e un figlio di 10 anni.

La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. Sequestrati anche i mezzi coinvolti nello schianto: come da prassi, in casi come questi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

L'ipotesi è che Schinello non abbia visto il camion fermo davanti a sé, forse a causa di un colpo di sonno o di un malore. Ma gli approfondimenti sono in corso.

