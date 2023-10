X Factor 2023, Matteo Alieno accende il dibattito al tavolo tra Morgan e il suo giudice Ambra su 'Bellissima' di Annalisa

Con la sua versione al pianoforte e malinconica della hit “Bellissima” di Annalisa – nel primo Live Show di X Factor 2023, ieri su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand - trasformata in una ballad lenta e intensa, Matteo Alieno ha acceso il dibattito al tavolo tra Morgan e il suo giudice Ambra.

Matteo Alieno

Matteo, classe 1998, è autore, polistrumentista e producer: per le sue canzoni si ispira alla musica italiana, inglese, ma anche al cinema di Troisi. X Factor 2023 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 14:52

