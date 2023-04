Uomini e Donne, il tronista Luca Daffrè: «L'amore? Una persona che mi stravolga dentro». Frecciatina di Gianni Sperti

di Redazione Web

Luca Daffrè, tronista di Uomini e Donne è alla ricerca del vero amore. A dimostrarlo è l'eliminazione di Ilaria, corteggiatrice romagnola che aveva colpito inizialmente il tronista per i suoi occhi di ghiaccio e, poi, è stata mandata a casa dopo la seconda esterna. «Tu sei una bella ragazza però non si è creata chimica tra noi e non mi viene voglia di conoscerti», ha precisato Luca.

Le parole di Luca Daffrè

Non è così semplice riuscire a trovare la donna ideale. Ciononostante Luca Daffrè è fermo sulla sua idea: «Io voglio trovare una persona che mi stravolga dentro. Desidero un amore leggero, che viene con il tempo e si costruisce tassello dopo tassello», ha spiegato il tronista.

Il commento di Gianni Sperti

Durante la puntata di Uomini e Donne, l'opinionista, Gianni Sperti spalleggiato da Tina Cipollari, ha sottolineato come non c'è età per insegnare. Una frecciatina indiretta. «In questo momento un ragazzo giovane ha insegnato ad un adulto (mi riferisco ad Armando Incarnato, cavaliere del trono Over) cosa è l'amore e cosa bisogna cercare».

