Uomini e Donne, due dame deluse dai cavalieri: «Hanno paura...». Ecco chi sono

Fuochi e fiamme a Uomini e Donne. Due dame del trono over non esprimono un giudizio positivo sui cavalieri che siedono di fronte al loro parterre per mancanza di iniziativa da parte degli uomini, come chiedere i numeri e invitare a ballare. L'unico che sembra avanzare proposte è Riccardo Guarnieri. Infatti, di recente ha fatto recapitare un mazzo di fiori a Cristina Tenuta per corteggiarla. Ma in generale nessuno dei cavalieri si espone quest’anno e sono poche le conoscenze avviate.

Cosa è successo

La dama Aurora Tropea, dopo il caos di cui è stata protagonista circa due anni fa, ha fatto ritorno nel programma di Maria De Filippi. In una nuova intervista per il Magazine del dating show, la discussa dama spiega il motivo per cui durante la sua ultima sfilata in studio ha deciso di mostrare una serie di bigliettini con quelle che, secondo lei, sarebbero state le critiche. La scelta di fare una sfilata era un modo per prendersi in giro: «E anche un po’ per fare qualcosa di diverso, un po’ per difendermi con classe prima di essere attaccata e un po’ per spiazzare i miei detrattori» spiega la Tropea. Crede che ormai coloro che continuano ad attaccare siano diventati “banali e ripetitivi”. La dama è consapevole di non essere apprezzata da alcuni presenti in studio, ma ogni settimana fa ritorno nel programma, definendosi: «una gladiatrice nell’arena là dentro».

Il rapporto con Gemma

La madre di Aurora è stata un’amica di Gemma Galgani. Pensava che in studio avrebbe potuto avere un bel rapporto con la dama torinese, invece non è andata così. «Gemma e mia madre erano molto amiche. Mamma è stata spettatrice di tutta la storia che Gemma ha vissuto con l’architetto di Fiuggi che, tra l’altro, oggi è il suo migliore amico. Erano anni che non la vedevo, sapeva di me tramite i racconti di mia madre e quindi era a conoscenza di quanto avevo sofferto. Forse il suo atteggiamento nei miei confronti è dettato dal fatto che, nella prima puntata a cui partecipai, mi espressi male dicendole che io avevo più possibilità di lei nel trovare un uomo. In realtà non volevo offenderla, ma impacciata com’ero ho fatto capire tutt’altro. Ho chiesto già scusa, ma a quanto pare non ha recepito». E sugli uomini del parterre Over, Aurora dice: «Credo che più che altro abbiano paura di rapportarsi con me per tutto quello che mi succede attorno, a partire dai continui attacchi che mi impediscono di tirare fuori chi sono davvero visto che devo passare il mio tempo a difendermi. Certo, questo vuol dire anche che alcuni di loro non hanno affatto carattere».

Il pensiero di Silvia

Anche l'altra dama Silvia Zanin rilascia un' intervista a Uomini e Donne Magazine, dove ammette di essere delusa dai cavalieri. La dama, che ha difeso Gemma in studio, afferma che questa per lei è «un’esperienza del tutto positiva». Ma dal punto di vista delle conoscenze non può dire lo stesso: «Sono rimasta piuttosto delusa dalle persone che ho conosciuto, perchè non ho vusto coerenza tra il comportamento che avevano con me in privato e quello che raccontavano in studio». Infatti, crede che gli uomini con cui è uscita siano «spesso e volentieri inconcludenti». E anche Silvia crede che da parte dei cavaliere ci sia una sorta di paura nel conoscerla. «Penso che gli uomini mi percepiscano come una donna dura e tutta d’un pezzo, forse perché quando parlo sono sempre molto diretta. Quello che non hanno compreso di me è che, oltre le apparenze, ho un lato più tenero e fragile: so essere molto dolce e affettuosa, molto coccolona. Sono spaventati da me? Sì, credo siano molto spaventati da questa donna che dice in faccia quello che pensa».

