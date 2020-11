Uomini e Donne, Veronica De Nigris e la notte d’amore con Nicola Vivarelli: «Intimità che però non è mai andata oltre…»

La storia d’amore fra Veronica De Nigris e Nicola Vivarelli, nata a “Uomini e donne”, si è conclusa. Veronica De Nigris e Nicola Vivarelli si sono detti addio sotto i riflettori del dating show di Maria De Filippi, con Nicola che ha parlato di una loro notte insieme.

Veronica De Nigris, che ha smentito, si dice molto delusa: “Ho 35 anni - ha fatto sapere al "Magazine di Uomini e donne" - i miei genitori che sanno benissimo che ho una vita sentimentale, ma ho anche un padre con il quale non ho una tale confidenza da dirgli certe cose. I miei hanno divorziato quando avevo sei anni e io e lui abbiamo un rapporto particolare. Per questo quell’ammissione mi ha messo in imbarazzo”.

Tra di loro solo intimità (“Non negherei mai di aver fatto l’amore con una persona, perché di quello si sarebbe trattato arrivati a un certo punto. Tra noi c’è stata dell’intimità che però non è mai andata oltre”), che poteva trasformarsi in qualcos’altro: “Sarebbe successo di lì a breve, la sera stessa della sua ultima puntata probabilmente sarebbe successo, ma non era e non è mai accaduto”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Novembre 2020, 20:47

