GFVip, Elisabetta Gregoraci scarica Pierpaolo Pretelli in lacrime. L'accusa a Pomeriggio 5: «Amicizia ma con il c*** di fuori»

Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip è un capitolo chiuso? Se lo chiedono a Pomeriggio 5 inquadrando l'ex velino solo in sauna e in lacrime. Dopo la discussione con Selvaggia Roma, l'ex di Flavio Briatore ha chiarito di non averlo mai illuso e, in studio, Flavia Vento sottolinea: «Se sei solo amica non ti metti con il c*** di fuori per fare il massaggio».

«Io la storia non l'ho fatta, non sono andata avanti», ha detto più volte la showgirl calabrese, ma non sono dello stesso avviso Selvaggia Roma e Flavia Vento. Intanto Pierpaolo ha rivelato all’amico Enoch il desiderio di una stabilità familiare: «Spero anche io di trovare una persona con cui creare una famiglia, ma non voglio avere fretta».

L'ex velino ha espresso il desiderio di trovare l'anima gemella pensando a suo figlio e alla relazione terminata con la sua ex compagna. Enock a quel punto gli ha augurato di riuscire a trovare la felicità desiderata: «Troverai la donna giusta».

