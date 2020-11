Oroscopo del weekend di Paolo Fox: conflitti sentimentali per il Toro, Pesci e Bilancia recuperano in amore

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend, come ogni settimana ci racconta quello che succederà ai vari elementi dello zodiaco. Amore, fortuna e lavoro ecco come saranno le giornate di sabato e domenica per i segni zodiacali.

ARIETE. I nati del segno potranno mettere in chiaro delle cose in amore, ma è meglio evitare conflitti. Programmate con prudenza sul lavoro, cercate di non mettervi contro gli altri.

TORO. Luna dissonante, vi sentite molto stanchi e nervosi. Domani ci potrebbe essere qualche conflitto sentimentale. Favorite le persone che svolgono un lavoro creativo.

GEMELLI. Luna favorevole nel segno porta buone novità sul lavoro, potrete affrontare con serenità le questioni burocratiche. Cercate di parlare con serenità con il partner.

CANCRO. Alcuni potrebbero dover fare delle scelte sul lavoro. Non è facile riuscire a stare tranquilli. Domani attenzione alle grandi polemiche. Vanno tenute sotto controllo alcune operazioni commerciali.

LEONE. Luna in opposizione. Molti non sono soddisfatti da un cambiamento professionale, ma è meglio rimandare questo tipo di discussioni. Dovete avere un po' di pazienza.

VERGINE. Cercate di organizzare qualcosa di bello con il vostro partner, da domani potrebbe essere messo in discussione un sentimento. Piccole ansie sul lavoro, alcuni potrebbero decidere qualcosa di nuovo.

BILANCIA. Cercate di tenere sotto controllo lo stress. Non perdete la concentrazione sul lavoro. Domani Luna nel segno, incontri favoriti.

SCORPIONE. Avete troppe tensioni estranee al rapporto sentimentale che potrebbero riversarsi in amore. Cercate di risparmiare in vista del 2021.

SAGITTARIO. Luna favorevole, novembre porta buone risorse. Alcuni potrebbero fare delle scelte importanti anche sul lavoro dove ci sono delle novità in arrivo.

CAPRICORNO. L’emotività giocherà un ruolo essenziale. Dopo tante fatiche iniziano ad arrivare i primi successi. Domani sarà una giornata un po' conflittuale.

ACQUARIO. Alcuni faranno fatica a mantenere la calma nel weekend. Domani Sole favorevole, che aiuta ad affrontare gli ostacoli sentimentali. Sul lavoro avete molte responsabilità.

PESCI. Cercate di mantenere la calma ed evitare scontri. Domani ritorna Venere in una posizione favorevole, insieme alla Luna. Opportunità interessanti sul lavoro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Novembre 2020, 15:51

