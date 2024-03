Uomini e donne, chi è Daniele il nuovo tronista. Il video presentazione

di Cristina Siciliano

Uomini e donne ha un nuovo tronista: Daniele. Il dating show condotto da Maria De Filippi ha pubblicato in esclusiva il video di presentazione del nuovo tronista di Uomini e donne: lui si chiama Daniele, ha 33 anni ed è napoletano. «Sono nato e cresciuto a Napoli in un quartiere difficile - ha sottolineato Daniele nel video -. Da piccolo ero uno scugnizzo, ne ho combinate di tutti i colori». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La presentazione di Daniele

«Ho 33 anni e sono napoletano. Sono appena tornato da New York dove ho vissuto gli ultimi sei anni della mia vita - ha sottolineato Daniele nel video di presentazione -. Lavoro nell’ambito della moda da circa dieci anni. Sono nato e cresciuto a Napoli in un quartiere difficile. Da piccolo ero uno scugnizzo, ne ho combinate di tutti i colori. Ho rischiato di prendere strade sbagliate, poi però ne ho scelto una difficile, quella di lasciare Napoli.

Il tronista ha aggiunto: «I miei genitori però nel loro piccolo non mi hanno mai fatto mancare nulla. Devo tanto a loro, devo tutto a loro. Lasciare la mia città non è stato semplice. Ho fatto sacrifici assurdi, sono partito con pochi soldi in tasca ma con tanta forza e voglia di fare».

«Napoli è Napoli»

Il nuovo tronista di Uomini e donne ha spiegato di essere molto legato alla sua Napoli. «Amo la mia città - ha aggiunto Daniele -. Puoi stare anche dall’altra parte del mondo, ma Napoli è Napoli. All’apparenza risulto come un ragazzo duro e arrabbiato, ma le persone che guarderanno dentro di me troveranno dolcezza, profondità e sensibilità. Non ho mezze misure, se una ragazza non mi piace lo capirà. Sbatto in faccia la verità sempre. Ora il mondo va troppo veloce con i social, vorrei condividere cose importanti con qualcuno e non su Instagram».

«Sono single da tanto tempo, come nuovo tronista ammetto che mi piacerebbe innamorarmi - ha concluso Daniele -. Spero che succeda qui a Uomini e Donne».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Marzo 2024, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA