Pierpaolo Pretelli, da Temptation Island Vip a Uomini e Donne

Stefano De Martino, le visite a casa di Belen Rodriguez e gli strani scambi di like con Asia Argento

Sabato 3 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

da un programma di Maria De Filippi all'altro: il 23enne lucano, già protagonista come tentatore in Temptation Island Vip, è pronto infatti ad approdare a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore. Diciamo non proprio una novità in quello che è un percorso piuttosto oliato tra le due trasmissioni. Molto spesso, in realtà, abbiamo visto coppie nate a Uomini e Donne, andare poi in "vacanza" a Temptation IslandLa formula sembra funzionare ed è così che, già 'velino' di Striscia la Notizia insieme a Elia Fongaro, diventerà il corteggiatore di, altra protagonista di Temptation Island Vip, a U&D. Prosegue, quindi, la carriera televisiva per questo giovane studente di Maratea (Potenza).Oltre alle partecipazioni in tv,è noto per la relazione avuta con, di nove anni più grande, da cui è nato anche un bimbo, di nome Leonardo.